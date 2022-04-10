Barça'ya Haaland transferinde büyük fatura: 300 milyon euro

Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Erling Haaland'a ödemesi gereken ücretin 300 milyon euroyu bulabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça'ya Haaland transferinde büyük fatura: 300 milyon euro
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10 Nisan 2022 16:49
Gösterdiği performansla dev kulüplerin gözdesi haline gelen Erling Haaland için ödenmesi gereken ücret belli oldu.

İspanyol basınına göre, Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği oyuncu için 300 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Haberde oyuncunun, menajeri ve babası için 70 milyon euroluk bir komisyon talep ettiği belirtilirken, bonservis ücreti ve maaşıyla birlikte büyük bir meblağı yıldız golcüye ödemesi gerekeceği ifade edildi.

Öte yandan Katalan ekibinin bu transferde istekli olduğu ve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ancak babası ve menajeri için ödenmesi gereken ücretin taksitlendirilmesini talep ettiği aktarıldı.

Ayrıca, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın bu şartlarda transferi gerçekleştirme ihtimalinin bulunmadığı, aksi bir durumda da Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski transferi için yoğunlaşacağı kaydedildi.

Norveçli yıldız ile Manchester City ve Real Madrid'in de ilgilendiği, transferde Barcelona'nın bir adım önde olduğu belirtildi.

21 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 25 maçta 23 gol ve 7 asist yaptı.

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