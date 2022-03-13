Barça'dan Galatasaray'a transfer sözü

Barcelona Başkanı Laporta, Burak Elmas'a, "Göndermek istediğimiz oyuncularda öncelik Galatasaray'da olacak" dedi. Listede Luuk de Jong, Martin Braithwaite gibi isimler var.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Barça'dan Galatasaray'a transfer sözü
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13 Mart 2022 13:56
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

LAPORTA'DAN TRANSFER SÖZÜ

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi.

Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona önümüzdeki sezon Luuk De Jong ve Martin Braithwaite gbi isimleri başka takımlara göndermeyi planlıyor.

Bu futbolcuların sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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