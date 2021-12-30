Barça'da koronavirüs krizi büyüyor

Barcelona'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 10'a yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barça'da koronavirüs krizi büyüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 15:59
İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.