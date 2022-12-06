Baran Demiroğlu: 'Hedefim daha çok oynamak'

Galatasaray'ın 4-3 kaybettiği Villarreal maçında sarı-kırmızılılarının son golünü atan Baran Demiroğlu, karşılaşma sonrası konuştu.



Taraftarın önünde gol atmanın gurur verici olduğunu dile getiren Baran Demiroğlu, "Böyle bir taraftarın önünde, böyle bir atmosferde gol atmak inanılmaz gurur verici, inanılmaz mutluluk verici bir duygu. Hedefim formayı daha çok terletmek, daha çok sahada olmak. Onun için de sonuna kadar çabalayacağım, savaşacağım." diye konuştu.



Gomis'i örnek aldığını ifade eden 17 yaşındaki futbolcu, "Daha alışma sürecindeyim. Takımdaki abilerim bana çok sıcak davranıyorlar. Sağ olsunlar hepsi beni aralarına aldılar. Hiç yabancılık çekmedim. Gomis'i örnek alıyorum. Bana yaptığı abilik, oyun tarzı ve her şeyi muazzam." ifadelerini kullandı.





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