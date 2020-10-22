Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
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22 Ekim 2020 16:41
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ve ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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