Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Bandırmaspor, Iğdır FK'yi konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Iğdır FK'nin golünü 7. dakikada Adrien Regattin kaydederken, Bandırmaspor'un beraberlik golü 22. dakikada penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Billal Messaoudi'den geldi.
Bu sonucun ardından Mustafa Gürsel'in ekibi Bandırmaspor, ligde son 8 maçta mağlubiyet almadı (4G, 4B)
Öte yandan Iğdır FK ise ligde son 10 karşılaşmada mağlubiyet almadı. (5G, 5B)
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 56'ya yükseltti. Iğdır FK, 49 puana çıktı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u konuk edecek.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 64 Mulumba), Paulinho (Dk. 64 N'Dongala), Diony, Hakan Bilgiç (Dk. 85 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Murat Cem Akpınar (Dk. 72 Paixao), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Gökcan Kaya, Eysseric, Bruno (Dk. 84 Thuram), Regattin (Dk 90+4 Conte), Cebrail Karayel, Muammer Sarıkaya, Caner Cavlun (Dk. 78 Avramovski), Ethemi (Dk. 46 Ahmet Engin)
Goller: Dk. 7 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 22 Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Eysseric, Dk. 20 Burak Bekaroğlu, Dk. 23 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı Kart: Dk. Dk.90+1 Cebrail Karayel (Alagöz Holding Iğdır FK)
Bandırmaspor, Iğdır FK ile yenişemedi
Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.
Son güncelleme 14 Nisan 2025 16:09
Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Bandırmaspor, Iğdır FK'yi konuk etti.
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