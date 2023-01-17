Bandırmaspor'da iki ayrılık birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmspor, Isaac Tshibangu ve Malaly Dembele'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor'da iki ayrılık birden
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17 Ocak 2023 16:31
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'da iki oyuncunun sözleşmeleri feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Isaac Tshibangu ve Malaly Dembele ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncularımıza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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