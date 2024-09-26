Balotelli için sürpriz gelişme

Serbest statüde yer alan Mario Balotelli, Bulgaristan'dan CSKA Sofya ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Balotelli için sürpriz gelişme
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26 Eylül 2024 17:28
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Topsport'ta yer alan habere göre, İtalyan forvet, Bulgaristan'dan CSKA Sofya ile görüşüyor.

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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