Ballet: 'Pozisyona bakmasını istedik ama bakmadı'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
Akdeniz ekibinin futbolcusu Samuel Ballet, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Ballet, "Skor yapacak aksiyonları bulamadık ilk yarıda. İkinci yarıda bulduklarımızı değerlendiremedik. Penaltıyla geriye düştük. Bence penaltı değildi. Hakemden pozisyona bakmasını istedik ama bakmadı." ifadelerini kullandı.
