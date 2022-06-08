Bale için Getafe iddiası ve yalanlama!

Real Madrid'den ayrıldığını açıklayan Galli futbolcu Gareth Bale için flaş bir iddia geldi.



La Liga'da Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği Getafe'de başkan Angel Torres, menajeri tarafından Bale'ın kendilerine önerildiğini açıkladı.



"MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜM"



Torres yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce Bale'ın menajeriyle görüştüm. Oyuncuyu bize teklif ettiler. Bu olasılığı değerlendirmeye aldık" ifadelerini kullandı.



Galli yıldızın menajeri Jonathan Barnett ise bu durumu yalanladı. Barnett, "Bende Getafe Başkanının telefon numarası bile yok" dedi.



Real Madrid'de sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar sağlayamayan yıldız futbolcu eleştirilerin odağına yerleşmişti.



Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ