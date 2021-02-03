Bakasetas:"Trabzonspor'u bu yüzden seçtim"

Anastasios Bakasetas sosyal medya hesabından Trabzonspor mesajı yayınladı.

, Fotoğraf; AA
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Bakasetas:'Trabzonspor'u bu yüzden seçtim'
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03 Şubat 2021 12:17
Trabzonspor'un yeni transferi Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Bakasetas, "Futbol'da hedef, hayatta da olduğu gibi, sürekli gelişmek, daha iyi olmaktır. Kendine meydan okumak ve limitlerini keşfetmektir. Trabzonspor'un bir parçası olmayı da bu yüzden seçtim ve bundan da çok gurur duyuyorum. Yeni kulübüm için savaşmaya hazırım. Herşey şimdi başlıyor..." dedi.





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