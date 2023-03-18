Bakasetas için Almanya'dan talip

Yunanistan Milli Takımı dahil bu sezon 33 maçta forma giyen Anastasios Bakasetas, 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 de asist yaptı.



Trabzonspor'un en formda oyuncusu olan yıldız 10 numara, Avrupa ekiplerinin radarında. Daha önce Sporting Lizbon ve Fiorentina'nın ilgilendiği Bakasetas için bu kez Wolfsburg ciddi şekilde devrede.



Alman basını, sezon sonunda Bundesliga ekibinin resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Konuşulan rakam ise ilk etapta 6 milyon Euro.



2021'in Ocak ayında 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas'ın kontratında '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.



29 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la olan sözleşmesi, gelecek sezon sonunda bitiyor.





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