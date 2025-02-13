Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Stadyumlarda 5G denenecek!'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber yayınında açıklamalarda bulundu.



5G'nin ne zaman kullanıma hazır olacağı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz" dedi.



"Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz" diyen Uraloğlu, "İlk kez burada açıklıyorum. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek" diye konuştu.



