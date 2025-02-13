Bakan Uraloğlu açıkladı: "Stadyumlarda 5G denenecek!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Süper Lig'deki dört büyük futbol takımın stadyumunda 5G hizmetinin kurulacağını ve deneneceğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Stadyumlarda 5G denenecek!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2025 11:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber yayınında açıklamalarda bulundu.

5G'nin ne zaman kullanıma hazır olacağı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz" dedi.

"Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz" diyen Uraloğlu, "İlk kez burada açıklıyorum. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek" diye konuştu.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery