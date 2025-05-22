Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin geleceğinin gençlerle çok daha iyi olacağına inandıklarını söyledi.



Başakşehir Gençlik Oyunları'nın Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen final programında konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin gençleri, TEKNOFEST'le, sporla beraber gümbür gümbür geliyor. Geleceğimiz sizlerle daha güçlü olacak. Buna canıgönülden inanıyoruz." dedi.



Sporun bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiğini dile getiren Bakan Bak, "Ben gençliğimden beri sporun içindeyim. Futbol oynadım, basketbol oynadım, futbol hakemliği, antrenörlük, kulüp yöneticiliği ve federasyon başkanlığı yaptım. Hep gençlerle beraberdik. Spor iyileştirir, spor birleştirir. Sporun gücünü kullanmamız lazım. Hep beraber ülkemizin büyümesi, gelişmesi için, teknolojiyle, eğitimle, bilimle çalışacağız. Gençlerimize, sizlere çok güveniyor, inanıyoruz. 'En büyük gücümüz, gençliğimiz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da hatırlatan Osman Aşkın Bak, "Gazze'de yaşananları görüyoruz. Çocuklar uyurken sessiz olunur, çocuklar öldürülürken sesimizi yükseltmemiz lazım. Gençler olarak asla Gazze'yi, Filistin'i unutmayın. Çünkü bizim neslimiz her zaman zalime ve zulme karşı durmuş, her zaman mazlumun yanında olmuştur." diye konuştu.



