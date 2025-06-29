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Bakan Bak, Ahmet Çelik'i tebrik etti

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 99. Gazi Koşusu'nda mutlu sona ulaşan jokey Ahmet Çelik ve at sahibi Hulusi Çil'i tebrik eden bir mesaj yayımladı.

calendar 29 Haziran 2025 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bakan Bak, Ahmet Çelik'i tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 99. Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik ve at sahibi Hulusi Çil'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik ve atın sahibi Hulusi Çil'i kutluyorum."

 


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