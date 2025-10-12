12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-177'
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-274'
12 Ekim
Romanya-Avusturya
0-077'
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
1-075'
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
0-055'
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-059'
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-059'
12 Ekim
Mali-Madagaskar
2-061'

Baja Resital Bursa'da tamamlandı

TOSFED 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sona erdi.

12 Ekim 2025 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Baja Resital Bursa'da tamamlandı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sona erdi.
 
Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen "Baja Resital"de 3 gün boyunca, 5 farklı etapta, 52 otomobil sporcusu mücadele etti.
 
Büyük çekişmeye sahne olan yarış sonunda, yarışın genel ve SSV klasmanında Diren Üykü - Caner Şenay'dan oluşan ekip birinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay ekibi ikinci, Engin Kap-Ferhat Atabek Özdemir ikilisiyde de üçüncü oldu.
 
Otomobil klasmanında sınıf 4'te Alper Sarper-Can Özkurt birinciliği, Giuseppe Simone Agozhi-Serkan Sivri ikinciliği, Ahmet Tınkır-Rafet Yılmaz ise üçüncülüğü elde etti. Sınıf 3'te Atilla Baybara-Cüneyt Göktürk birinci, İhsan Günak-Fatih Günak ikinci, Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek ise üçüncü oldu.
 
Sınıf 2'de Rahmi Erkan-Mert Kaya birinci olurken, Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu ikinci, Durali Altınok-Ali Seyda Kıvrak da üçüncü olarak podyuma çıktı. Yarışta Kadın Co-Pliot birincisi ise İrem Yağmur Simitçi oldu.
 
Organizasyon sonunda düzenlenen törende zorlu parkuru başarıyla tamamlayan sporcular ödüllerini aldı.
