Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda salı günü Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek
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27 Ocak 2025 12:07
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda salı günü Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

16 maçta aldığı 13 galibiyetle zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, grup liderliğini garantiledi.

Grupta 9 galibiyeti ve 7 yenilgisi bulunan Ratiopharm Ulm ise Beşiktaş Fibabanka'nın ardından ligde beşinci sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji 80-72 kazanmıştı.

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