Badmintonda Özge Bayrak'tan çeyrek finalde veda

Danimarka'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlar çeyrek finalinde ev sahibi ülkeden Julie Dawall Jakobsen'e yenilerek madalya şansını kaybetti.



Horsens kentindeki organizasyonda çeyrek finale çıkan tek mili sporcu olan Özge, Jakobsen'e 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 yenildi.



Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden diğer milli badmintonculardan Neslihan Arın, son 16 turunda İspanyol Clara Azurmendi'ye 21-19'luk setlerle, Ravza Bodur ise ilk turda Bulgar Stefani Stoeva'ya 21-12'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.



Çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise son 16 turunda Fransız Margot Lambert-Camille Pognante ikilisine 21-10, 18-21 ve 19-21'lik setlerle 2-1 yenildi.Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, çeyrek finalde Danimarkalı rakibine yenilerek madalya şansını yitirdi.



Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda Neslihan'ın 3 (2021, 2022, 2024), Özge (2014) ve Bengisu-Nazlıcan çiftinin (2024) ise birer bronz madalyası bulunuyor.



