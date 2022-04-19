Babel'den Dirk Kuyt'ın boks kararına ilk tepki

Eski Fenerbahçeli ve Hollanda Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Dirk Kuyt'ın boksa başlayacağı haberleri üzerine Galatasaraylı Ryan Babel açıklamalarda bulundu.



İngiliz basınına konuşan Babel, Kuyt'ın boksa başlayacağına yönelik haberlere şaşırdığını söylerken, "Dirk'in bu kararını ne kadar ciddiye almam gerekiyor bilmiyorum ama bakalım neler olacak. Bazen futbolcular emekli olduktan sonra çılgınca şeyler yapabiliyor. Hayatımız boyunca futboldan başka bir şey yapmamış kişler olarak başka şeylerle uğraşmak için yeterli zamanımızın olmadığını düşünün. Bu kadar boş vakit varken ne istediğinize yeniden karar verebilirsiniz" diye konuştu.



"Eğer Dirk mutluysa ben de mutlu olurum" diyerek bir zamanların golcü oyuncusunu desteklediğini söyleyen Babel, "Antrenmanda hiç sert olmazdı. Dirk tanıdığım en iyi adamdır. Boks ringinde neler yapabileceğine bakıp görelim" sözlerini kullandı.



Dirk Kuyt 850'den fazla kez çıktığı resmi maçların hiç birinde kırmızı kart görmeyerek kariyerini tamamlamıştı.





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