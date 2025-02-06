Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AZ Alkmaar, Hollanda 2. Lig takımı Quick Boys'u konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
AFAS Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jayden Addai, 57. dakikada penaltıdan Troy Parrott ve 90+6'da Kees Smit kaydetti.
Quick Boys'un tek golü ise 39. dakikada Patrick Brouwer'den geldi.
Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, adını yarı finale yazdırdı. Quick Boys ise turnuvaya veda eden takım oldu.
G.SARAY İLE MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
AFAS Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jayden Addai, 57. dakikada penaltıdan Troy Parrott ve 90+6'da Kees Smit kaydetti.
Quick Boys'un tek golü ise 39. dakikada Patrick Brouwer'den geldi.
Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, adını yarı finale yazdırdı. Quick Boys ise turnuvaya veda eden takım oldu.
G.SARAY İLE MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.