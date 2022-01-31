12 maçta görev aldı!

Aytaç Kara'nın kariyeri

Galatasaray'da, DeAndre Yedlin, Luyindama, Atalay Babacan'ın ardından bir ayrılık daha kapıda. Sarı-kırmızılılarda Aytaç Kara, Göztepe ile her konuda anlaştı.Sarı-kırmızılı ekip, Aytaç' Kara'nın ayrılığına izin verirse, İzmir ekibinde forma giyecek. Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar kontratı olan Aytaç'ın sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor.28 yaşındaki orta saha, bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta görev aldı. Aytaç'ın kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa takımları bulunuyor.23 Mart 1993 doğumlu Aytaç Kara, Altay Altyapısı'nda futbola başladı. Burada A Takım'a kadar yükselmeyi başaran 28 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa gibi kulüplerde forma giydi. Son olarak 2021 yazında Galatasaray ile anlaşan orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılılar'da çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı sunamadı.Kariyeri boyunca 260 karşılaşmada görev alan Aytaç Kara, 28 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 15 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.