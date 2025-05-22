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Ayrı yollar, aynı zafer: Kane ve Son'un hasreti bitti!

Tottenham'da yıllarca omuz omuza mücadele eden Harry Kane ve Heung-Min Son, kariyerlerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı. İki eski takım arkadaşının yıllar sonra, farklı kulüplerde ama aynı sezonda zirveye çıkması futbolun en güzel hikayelerinden birine dönüştü.

calendar 22 Mayıs 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ayrı yollar, aynı zafer: Kane ve Son'un hasreti bitti!
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Yıllarca birlikte ter döktüler… Aynı formayla aynı hayallere yürüdüler. Gol attılar, asist yaptılar, tribünleri ayağa kaldırdılar. Ama bir türlü başaramadılar. Tottenham'da geçirdikleri yıllar boyunca kupaya hep çok yaklaştılar, ama hiç ulaşamadılar.

Harry Kane ve Heung-Min Son… Futbolseverlerin gözünde sadece yetenekleriyle değil, sadakatleriyle, dostluklarıyla da yer ettiler. Ancak zaman geldi, yollar ayrıldı. Kane, hayalini gerçekleştirmek için Bayern Münih'e gitti. Son ise kulübüne sadık kalmayı seçti.

Ve bu sezon, kader gülümsedi. Kane, Almanya Bundesliga'da 31 yaşında ilk kupasını kaldırdı. Son ise UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Tottenham'ın kaptanı olarak kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Farklı formalar, farklı şehirler… Ama aynı sevinç, aynı gurur. Belki artık yan yana değiller ama aynı anda başardılar. Yıllar sonra, sonunda, ikisi de kazandı. 


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