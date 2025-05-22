Ayrı yollar, aynı zafer: Kane ve Son'un hasreti bitti!

Yılların hasreti bitti ve kupa şampiyonun ellerinde! 🏆 pic.twitter.com/5apEkPBMCh



— Sporxtv (@sporxtv) May 21, 2025

O kadar birlikte kaybettik ki...

Kazanmayı bile ayrı ayrı öğrendik🥲 pic.twitter.com/flzGHJbAmn



— Sporx (@sporx) May 21, 2025

Yıllarca birlikte ter döktüler… Aynı formayla aynı hayallere yürüdüler. Gol attılar, asist yaptılar, tribünleri ayağa kaldırdılar. Ama bir türlü başaramadılar. Tottenham'da geçirdikleri yıllar boyunca kupaya hep çok yaklaştılar, ama hiç ulaşamadılar.Harry Kane ve Heung-Min Son… Futbolseverlerin gözünde sadece yetenekleriyle değil, sadakatleriyle, dostluklarıyla da yer ettiler. Ancak zaman geldi, yollar ayrıldı. Kane, hayalini gerçekleştirmek için Bayern Münih'e gitti. Son ise kulübüne sadık kalmayı seçti.Ve bu sezon, kader gülümsedi. Kane, Almanya Bundesliga'da 31 yaşında ilk kupasını kaldırdı. Son ise UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Tottenham'ın kaptanı olarak kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Farklı formalar, farklı şehirler… Ama aynı sevinç, aynı gurur. Belki artık yan yana değiller ama aynı anda başardılar. Yıllar sonra, sonunda, ikisi de kazandı.