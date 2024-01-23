NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



BUCKS 122-113 PISTONS



Milwaukee Bucks, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 122-113 mağlup etti.



Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 17 ribaund, 10 asist, 2 blok ve 3 top çalmayla bu sezon altıncı triple-double'ına imza attı. Khris Middleton 26 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Damian Lillard 17 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle katkı verdi.



Marcus Sasser 23 sayı ve 3 asistle Pistons'a benchten liderlik ederken, Isaiah Stewart 19 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 5 blok ve 2 top çalmayla oynadı. Jaden Ivey 17 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle Detroit'in ilk beşinin en skoreriydi.



CAVALIERS 126-99 MAGIC



Cleveland Cavaliers, Amway Center'da Orlando Magic'i 126-99 devirdi.



Cavaliers'ta Sam Merrill 26 sayıyla takımın en skoreriydi. Donovan Mitchell 25 sayı, 13 asist, 3 ribaund ve 4 top çalmayla oynadı.



Paolo Banchero 18 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla Magic'te öne çıkan isim oldu. Franz Wagner ise 17 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.



76ERS 133-123 SPURS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da San Antonio Spurs'ü 133-123 mağlup etti.



Çaylak yıldız Victor Wembanyama'ya karşı ilk maçında Joel Embiid, 70 sayı kaydederek Wilt Chamberlain'ın takım rekorunu kırmayı başardı. Embiid 70 sayıya 24/41 saha içi isabeti ve 21/23 serbest atış isabetiyle ulaşırken, ayrıca 18 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blok da kaydetti ve NBA tarihinde 70 sayı barajını geçen dokuz oyuncudan biri oldu. Tyrese Maxey ise 18 sayı, 8 asist ve 4 ribaund kaydetti.



Wembanyama 33 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 blokla Spurs'e liderlik etti. Devin Vassell ise 22 sayı, 9 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı.



GRIZZLIES 108-100 RAPTORS



Memphis Grizzlies, Scotiabank Arena'da ev sahibi Toronto Raptors'ı 108-100 devirdi.



Jaren Jackson Jr. 27 sayı, 4 ribaund, 5 asist, 6 top çalma ve 1 blokla Grizzlies'in en skoreri oldu. Luke Kennard ise 19 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı.



RJ Barrett, Raptors'a 29 sayı, 9 ribaund ve 1 blokla liderlik etti. Scottie Barnes ise 22 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 6 blokla oynadı.



HORNETS 128-125 TIMBERWOLVES



Charlotte Hornets, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 128-125 mağlup etti.



Miles Bridges 28 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla Hornets'a liderlik etti. Brandon Miller 27 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynarken, LaMelo Ball 18 sayı, 6 ribaund, 13 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.



Karl-Anthony Towns ise 38 dakika forma giydiği maçta 21/35 şut isabetiyle kariyer rekoru 62 sayı kaydederek geceye damgasını vuran bir diğer isim oldu. Nickeil Alexander-Walker 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı ve 11 ribaundla maçı tamamladı.



CELTICS 119-110 MAVERICKS



Boston Celtics, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 119-110 yıktı.



Jayson Tatum 39 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle Celtics'in en skorer ismiydi. Jaylen Brown 34 sayı kaydederken, Jrue Holiday 17 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.



Luka Doncic 33 sayı, 18 ribaund ve 13 asistle triple-double performansı sergiledi. Kyrie Irving ise 23 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydetti.



SUNS 115-113 BULLS



Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 115-113 mağlup etti.



Maçı kazandıran basketi bulan Kevin Durant, karşılaşmayı 43 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 blokla tamamladı. Bradley Beal 18 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Bulls'ta Coby White 26 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle mücadele etti. DeMar DeRozan 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydederken, Nikola Vucevic 19 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle oynadı.



KINGS 122-107 HAWKS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da Atlanta Hawks'ı 122-107 devirdi.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Kings'te Harrison Barnes, 32 sayıyla başı çeken isim oldu. Domantas Sabonis 14 sayı, 21 ribaund ve 6 asist kaydederken, Keegan Murray ve Malik Monk ise 13'er sayıyla maçı tamamladılar.



Dejounte Murray 35 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle Hawks'ın en skorer ismiydi. Bogdan Bogdanovic 18 sayıyla oynarken, Saddiq Bey 13 sayı ve 7 ribaundla oynadı.



