Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması
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07 Nisan 2024 14:30
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Play Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, "Esas tepki; ligde kalan maçlarını kazanıp, şampiyon olmak. Bu kadar." dedi.

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacağı maç için de konuşan Kocaman, "Süper Kupa için, ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücün var. Çıkıp Galatasaray'ı yenmek ve Süper Kupa'yı müzemize getirmek" sözlerini sarf etti.

59 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi şansı için, "Fenerbahçe, lige başladığı enerjisini yakalarsa, Konferans Ligi'nde final oynamasının uzak olmadığını, ligi kazanmasının uzak olmadığını düşünüyorum. En büyük tepki, Ali Koç'un hemen, direkt olarak gücü futbol takımına yansıtıp, rüzgarı arkalarına alarak, "Galatasaray'ı, Galatasaray stadında yenecek güce sahibiz" diyerek ligi kazanmak. En büyük tepki bu, bugünkü şartlar yapılacak en büyük tepki bu." diye konuştu.

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