12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-175'
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-272'
12 Ekim
Romanya-Avusturya
0-075'
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
1-073'
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
0-053'
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-057'
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-057'
12 Ekim
Mali-Madagaskar
2-059'

Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT, Barselona'da ilk 10'da

GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin Barselona'daki final yarışında Ayhancan Güven, Larry ten Voorde ve Alessandro Ghiretti'den oluşan Schumacher CLRT ekibi, 13. sıradan başladığı yarışı 9. sırada tamamlayarak önemli bir çıkışa imza attı.

calendar 12 Ekim 2025 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven'li Schumacher CLRT, Barselona'da ilk 10'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin 10. ve son ayağı Barselona 3 Saat Yarışı'nda 9. sırayı aldı.
 
Red Bull pilotu Ayhancan'ın yanı sıra Hollandalı Larry ten Voorde ve Fransız Alessandro Ghiretti'nin kullandığı Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenen mücadelede yarıştı.
 
Üç sürücünün sırayla direksiyonuna geçtiği araç, 13. sıradan başladığı yarışı 9. bitirdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.