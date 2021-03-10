Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru

Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide mücadele eden Ayetullah Demir, Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ayetullah Demir'den 60 metre engellide Türkiye rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2021 15:09
Turkcell Türkiye 18 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide mücadele eden Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkan Ayetullah Demir, finalde 7.60 koşarak rekorun yeni sahibi oldu. 

Daha önce Berke Akçam, 7.65'lik derecesiyle rekoru elinde tutuyordu. 

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ayetullah Demir ile eski ve yeni rekortmen atletlerin antrenörü Abdurrahman Deriş'i tebrik etti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.