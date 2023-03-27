Aydın BŞB için Carlini iddiası

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ABD'li pasör Lauren Carlini ile anlaştığı iddia edildi.
Daha önce ülkemizde THY forması giyen Carlini'nin ismi Adana temsilcisi Çukurova Belediye Adana Demirspor'la da anılırken, Aydın ekibinin önümüzdeki sezon için transferi bitirdiği ileri sürüldü.
Bu sezon İtalya'da VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore forması giyen 28 yaşındaki voleybolcunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.
Daha önce ülkemizde THY forması giyen Carlini'nin ismi Adana temsilcisi Çukurova Belediye Adana Demirspor'la da anılırken, Aydın ekibinin önümüzdeki sezon için transferi bitirdiği ileri sürüldü.
Bu sezon İtalya'da VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore forması giyen 28 yaşındaki voleybolcunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.
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