Aydın BB, İlbank'ı geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Engin Duman
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Sena Azra Uğraş, Ayşin Yarayan, Fatma Nur Erdoğan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara (Selin Adalı, Özlem Güven, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Loda, Planinsec)
Setler: 25-20, 16-25, 22-25, 22-25
Süre: 108 dakika (27, 25, 30, 26)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Engin Duman
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Sena Azra Uğraş, Ayşin Yarayan, Fatma Nur Erdoğan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara (Selin Adalı, Özlem Güven, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Loda, Planinsec)
Setler: 25-20, 16-25, 22-25, 22-25
Süre: 108 dakika (27, 25, 30, 26)
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