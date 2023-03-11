Aydın BB, İlbank'ı geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aydın BB, İlbank'ı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 17:31
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Engin Duman

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Sena Azra Uğraş, Ayşin Yarayan, Fatma Nur Erdoğan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çağla Salih, Fatma Şekerci, Berra Eren, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara (Selin Adalı, Özlem Güven, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Loda, Planinsec)

Setler: 25-20, 16-25, 22-25, 22-25

Süre: 108 dakika (27, 25, 30, 26)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery