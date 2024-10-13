Avusturya'dan Norveç'e gol yağmuru!

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya, sahasında Norveç'i 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avusturya'dan Norveç'e gol yağmuru!
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13 Ekim 2024 23:38
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Avusturya, Raiffeisen Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 49'da penaltıdan Marko Arnautovic, 58. dakikada Philipp Lienhart, 62. dakikada Stefan Posch ve 71. dakikada Michael Gregoritsch attı. Norveç'in tek golü 39. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Bu sonucun ardından Avusturya, grupta 7 puana yükseldi. Norveç, 7 puanda kaldı.

Avusturya, bir sonraki maç haftasında Kazakistan deplasmanına gidecek. Norveç, bu kez Slovenya deplasmanına konuk olacak.

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