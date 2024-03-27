Avusturya'da inanılmaz an!

A Milli Takım'ın, Avusturya karşısında bulduğu ikinci gol iptal edildi. Pozisyon başlangıcındaki faul nedeniyle Avusturya penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Avusturya'da inanılmaz an!
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27 Mart 2024 00:25
A Milli Takım, Avusturya karşısında 74. dakikada Barış Alper Yılmaz ile ikinci golü buldu.

Avusturyalı oyuncular, bu pozisyon başlangıcında faul olduğu yönünde itirazda bulundu.

Hakem Daniele Chiffi, VAR'dan gelen uyarı sonrası Stefan Posch ile Cenk Özkaçar arasında yaşanan pozisyonu izledi. Barış Alper Yılmaz'ın golünü iptal eden Chiffi, Avusturya lehine penaltı verdi.

Avusturya'da penaltıda topun başına geçen Baumgartner skoru 5-1 yaptı.

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