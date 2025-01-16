Avustralya'da Sinner ve Paolini tur atladı

Avustralya Açık'ta Sinner ve Paolini üçüncü tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralya'da Sinner ve Paolini tur atladı
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16 Ocak 2025 19:02
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve İtalyan Jasmine Paolini, üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası Jannik Sinner, 2 saat 46 dakika süren maçta Avustralyalı Tristan Schoolkate'i 4-6, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yendi.

Danimarkalı Holger Rune (13), İtalyan Matteo Berrettini karşısında 3-1 (7-6, 2-6, 6-3, 7-6) galip geldi.

Macar Fabian Marozsan ise ABD'li Frances Tiafoe'yu (17) 3-2 (6-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1) yenerek turnuvanın dışına itti.

Paolini üçüncü turda

Tek kadınlarda geçen yılın Wimbledon ve Fransa Açık finalisti Jamine Paolini (4), Meksikalı Renata Zarazua'yı 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.

Avustralya Açık'ta 2022 yılının finalisti ABD'li Danielle Collins (10), Avustralyalı Destanee Aiava'yı 7-6, 4-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura kaldı.

Kadınlarda ABD'li Madison Keys'in (19) Rumen Elena-Gabriela Ruse'yi 2-1 (7-6, 2-6, 7-5) ile geçtiği ikinci turda Rus Veronika Kudermetova ise seribaşı tenisçilerden Büyük Britanyalı Katie Boulter'ı (22) 2-1'lik (7-6, 2-6 ve 6-2) skorla eledi.

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