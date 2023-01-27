Avustralya Açık'ta finalin adı kondu

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta son finalist Sırp tenisçi Novak Djokovic oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Avustralya Açık'ta finalin adı kondu
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27 Ocak 2023 14:19
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu.

Tek erkekler 4 numarası Novak Djokovic, yarı finalde ABD'li Tommy Paul'u 7-5, 6-1 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 yenerek finale yükselen taraf oldu.

REKOR KIRDI

Avustralya Açık'ta 2019 yılından bu yana üst üste 27 maç kazanmayı başaran Djokovic, bu turnuvadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da eline almış oldu. Rekor, daha önce ABD'li Andre Agassi'ye aitti.

FİNALDEKİ RAKİBİ TSITSIPAS

Novak Djokovic, Avustralya Açık finalinde tek erkekler 3 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. Tsitsipas yarı finalde Rus sporcu Karen Khachanov'u 3-1 yenerek finale yükselmişti.

Final müsabakası 29 Ocak Pazar günü TSİ 11:00'da gerçekleşecek.

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