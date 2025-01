Avustralya Açık heyecanı Eurosport ve BluTV'de başlıyor!

Dünyanın en çok izlenen tenis turnuvalarından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, yine unutulmayacak anlarla Eurosport ayrıcalığıyla sporseverlerle buluşacak. Eurosport'un yorumcusu olarak ilk kez bu turnuvada görev alacak Jim Courier'in yanısıra, Mats Wilander, John McEnroe, Justine Henin, Boris Becker, Alex Corretja, Barbara Schett, Tim Henman ve Laura Robson gibi efsanevi isimler de turnuva boyunca yorumlarıyla ekranda olacak.



Avustralya Açık'ta bizi neler bekliyor?



Erkeklerde; geçen hafta Brisbane'de çeyrek finalde elenen Novak Djokovic, pek güçlü bir aday gibi gözükmese de kendisini yılın ilk Grand Slam'ine hazırlıyor. Jannik Sinner, turnuvanın favorisi olarak karşımıza çıkarken Carlos Alcaraz'ın tek eksiği olan Avustralya Açık'a çok önem vereceği gözüküyor. Daha önce finalde gördüğümüz Daniil Medvedev iddialı isimler arasında yer alırken Alexander Zverev'in de ne yapacağı merak ediliyor. Kadınlarda ise Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff ve Elena Rybakina dörtlüsü öne çıkıyor. Öte yandan iki tane Grand Slam finali olan Jasmine Paolini'nin yükselişi gözlerden kaçmazken sakatlık sonrası etkili performans sergileyen Carolina Muhava da favoriler arasında yerini alıyor.



Warner Bros. Discovery Sports Europe İçerik ve Prodüksiyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Young, 'Yılın ilk ayı bizim için çok önemli, çünkü en önemli spor etkinliğimiz olan Avustralya Açık'ın heyecanı içerisindeyiz. İzleyicilerin ilgisini çekecek bir tenis şölenine hazırlanıyoruz. Bu destansı etkinliğin ve sporcuların hikayelerini, nefes kesen karşılaşmaları ve Melbourne Park'ın heyecan dolu atmosferini tüm izleyicilerimizle paylaşacağız. Stüdyolarımızdaki yeniliklere ek olarak, Eurosport'a ilk kez davet ettiğimiz Jim Courier'in ve tenis sporunun en büyük yıldızlarının uzman bakış açılarıyla tenisseverlere en iyi deneyimi sunacağız" dedi.



12 Ocak Pazar'dan 26 Ocak Pazar'a kadar iki hafta sürecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası, canlı olarak Eurosport kanalları ve BluTV ayrıcalığıyla izleyicilerle

buluşacak.



Warner Bros. Discovery kanalları Eurosport 1 ve Eurosport 2 frekans bilgileri:



Eurosport 1: D-Smart 75. kanal, Digiturk 91. kanal, KabloTV 225. kanal, TV+79. kanal, TiViBu 71. kanal, BluTV, S Sport Plus.



Eurosport 2: D-Smart 76. kanal, Digiturk 92. kanal, KabloTV 226. kanal, TV+ 80. kanal, TiViBu 72. kanal, BluTV, S Sport Plus.



Warner Bros. Discovery Sports Hakkında



Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe, WBD'nin Avrupa'daki spor markaları, kanalları ve platformları portföyünü temsil eder. Toplu olarak her ay 130 milyon kişiye ulaşıyor ve tüketicilerin vakit geçirdiği tüm platformlarda 200'den fazla pazarda ve 20 dilde hayranlarla ve geniş kitlelerle etkileşim kuruyor: ücretsiz TV, ödemeli TV, akış, çevrimiçi ve sosyal. WBD Sports Europe, Birleşik Krallık ve İrlanda'da çok sevilen tüketici markaları Eurosport, Global Cycling Network (GCN), Global Mountain Bike Network (GMBN), Golf Digest ve TNT Sports'un yanı sıra WBD'nin ücretsiz TV ağlarında spor programları ve içeriği ve 2024 İlkbaharından itibaren ilk 25 pazarda discovery+ ve Max'te yayınlanıyor. İzleyicileri dünyanın en büyük spor etkinlikleriyle buluştururlar. Bu, Avrupa'daki Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmayı; tenisin Grand Slam'leri; bisikletin Büyük Turları, yılda 300 günden fazla canlı bisiklet, UCI Pist Şampiyonlar Ligi, WHOOP UCI Dağ Bisikleti Dünya Serisi; bazı pazarlarda yıl boyunca PGA TOUR; Okyanus Yarışı; Snooker Dünya Turu; ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası; FIM Speedway GP, Speedway of Nations ve Speedway

Dünya Kupası; ve her büyük kış sporları Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası etkinliği. WBD Sports Europe, her yıl dört küresel şampiyonada 35+ etkinliği denetleyen ve etkinlik yönetimi uygulamalarının sürdürülebilirliği için en ISO20121 sertifikayı alan Etkinlik yönetimi ve tanıtım bölümü ile tam bir 360° teklifini tamamlıyor.