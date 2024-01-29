Avrupa voleybolunda Türk haftası

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Program şu şekilde:



CEV Şampiyonlar Ligi:



30 Ocak Salı (Yarın):



PGE Rysice-VakıfBank (Play-off turu birinci maç)



31 Ocak Çarşamba:



Grupa Azoty ZAKSA-Halkbank (Play-off turu birinci maç)



1 Şubat Perşembe:



SC Prometey-Eczacıbaşı Dynavit (Play-off turu birinci maç)



CEV Kupası:



31 Ocak Çarşamba:



Olympiacos-Arkas Spor (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)



Greenyard Maaseik-Fenerbahçe Parolapara (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)



CEV Challenge Kupası:



31 Ocak Çarşamba:



Neptunes-Nilüfer Belediyespor (Challenge Kupası yarı final birinci maç)



Mint Vero Volley-Galatasaray HDI Sigorta (Challenge Kupası yarı final birinci maç)



