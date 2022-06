Avrupa üçüncüsü wushucu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Beytullah Ayvacı, wushuda Avrupa üçüncülüğünün ardından dünya şampiyonu olmak için çalışmalarına devam ediyor.



Yaklaşık 3 yıl önce wushu ile ilgilenmeye başlayan İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ayvacı, ilçede antrenör olmadığı için antrenman yapma imkanı olmaması nedeniyle her gün minibüsle Kastamonu merkeze gidiyor.



Antrenörü Eldar Elizade koordinesinde çalışmalarını sürdüren Ayvacı, 2020'de ilk derecesini alarak Türkiye ikincisi oldu.



Eski bir boksör olan babasıyla evlerinin bahçesinde sık sık antrenman yapan Ayvacı, 2022 yılında Türkiye şampiyonu olup Avrupa şampiyonasına gitti. Mayıs ayında Bulgaristan'da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde 52 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Ayvacı, bir yandan da çiftçilikle uğraşan ailesine yardımcı oluyor.



Bahçede çapa yapan, ilçenin en büyük geçim kaynağı olan siyez buğdayının yetiştirilmesi ve işlenmesinde ailesine katkı sağlayan Ayvacı, okulunu, köy işlerini ve sporu aynı anda sürdürüyor.



Beytullah Ayvacı, AA muhabirine 2019 yılında babasının yönlendirmesiyle wushuya başladığını söyledi.



Bahçede ağaca astıkları boks torbası ile babasıyla, kent merkezinde de antrenörüyle çalıştığını anlatan Ayvacı, "İlçemizde antrenör olmaması nedeniyle çalışma imkanım olmadığı için her gün 30 kilometre yol gelerek Kastamonu merkeze geliyorum. Antrenmanın ardından tekrar 30 kilometre yol yaparak evime dönüyorum. Bu sporu çok seviyorum. Şu ana kadar Türkiye ikinciliğim, şampiyonluğum ve Avrupa üçüncülüğüm var." dedi.



Antrenmanlarını hiç aksatmadığını belirten Ayvacı, "Ailemin tarlası ve bahçesi var. Hem okula gidiyorum hem de antrenmanlarımı yapıyorum. Bir yandan da fırsat buldukça tarlada çalışarak aileme yardımcı oluyorum. Hedefim dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı o kürsüde okutmak." diye konuştu.



Ayvacı'nın antrenörü Eldar Elizade ise dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir antrenör olduğunu söyledi.



Beytullah ile 3 yıl önce tanıştığını belirten Elizade, şunları kaydetti:



"Her sene Türkiye'de derece elde ediyor. Bu sene Türkiye şampiyonu olup kota kazanarak Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. İstikrarlı bir sporcu, idmanlarını aksatmıyor. Zahmetimizin meyvesini bu sene yemiş olduk. Avrupa üçüncüsü olarak bizi gururlandırdı. Kendisi, ailesini, İhsangazi halkını kutluyorum. Kendisinden ileride de önemli beklentilerimiz var."



Baba Ufuk Ayvacı da çocukluğundan beri sporla ilgilendiğini dile getirerek, "Yıllarca futbol oynadım, kick boks ve wushu sporlarında ferdi olarak çalıştım. Bu sporlarda kendi oğluma da destek verdim. Sporla ilgilenen bütün gençlere destek olmaya çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da oğlum şampiyonluklar elde ederek şanlı bayrağımızı dalgalandırır." ifadesini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ