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Felipe Melo'dan Napoli Başkanına Osimhen çağrısı!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, sosyal medya hesabından çektiği video ile Napoli Başkanı De Laurentiis'e Osimhen çağrısında bulundu.

calendar 13 Temmuz 2025 16:24 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 16:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Felipe Melo'dan Napoli Başkanına Osimhen çağrısı!
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Galatasaray tarihine adını yazdırmış isimlerden biri olan Felipe Melo, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım gerçekleştirdi.

Instagram hesabından video yayınlayan Melo, Napoli Başkanı De Laurentiis'e Victor Osimhen çağrısında bulundu.

"OSIMHEN'İ NEDEN BIRAKMIYORSUN?"

Yayınladığı videoda De Laurentiis'e seslenen Melo, "De Laurentiis, neden Osimhen'i bırakmıyorsun? Neden? Hadi ama, lütfen. Osimhen, Galatasaray'a gelmek istiyor. Osimhen'i bırak..." ifadelerini kullandı.
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