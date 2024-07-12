Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye gruptan çıkamadı

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın ikinci gününde sahaya çıkan Türkiye'nin kadın milli takımı, 2 yenilgi, erkek milli takımı ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar tamamlandı.



A Grubu'nda iki maç oynayan Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı, Hırvatistan'a karşı 22-18 ve 23-17, Ukrayna'ya karşı ise 25-24 ve 18-16'lık skorlarla sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.



Grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı kadınlar, yarın son maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.



Erkek Milli Plaj Hentbolu Takımı ise A Grubu'ndaki maçlarını tamamladı.



İtalya'yı 2-0 (28-26, 16-14) mağlup eden milliler, İsveç'e 2-0 (30-22, 18-16), Ukrayna'ya ise 19-12 ve 20-21 biten periyotlar sonucu seri atışlarda 7-6 yenildi.



Erkek milli takımı, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alarak gruptan çıkamadı. Ay-yıldızlı erkekler, klasman maçları oynayacak.





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