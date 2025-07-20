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Avrupa Para Gençlik oyunları açılış töreni 24 Temmuz'da

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın resmi açılış töreni 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

calendar 20 Temmuz 2025 13:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Para Gençlik oyunları açılış töreni 24 Temmuz'da
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İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın (EPYG 2025) resmi açılışı, 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenecek oyunların programını paylaştı.

Buna göre, kafilelerin yarın İstanbul'a gelişinin ardından 22-24 Temmuz tarihlerinde sınıflandırma ve antrenman seansları ile temiz spor konferansı ve boğaz turu gibi aktiviteler yapılacak.


Oyunların resmi açılış töreni, 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

33 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla 9 branşta düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalyalar ise 25-27 Temmuz tarihlerinde sahiplerini bulacak.

Genç sporcular, İstanbul'da atletizm, okçuluk, boccia, judo, golbol, yüzme, masa tenisi, para tekvando ve tekerlekli sandalye basketbol dallarında madalya mücadelesi verecek.

Oyunların kapanış töreni, 27 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.

 

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