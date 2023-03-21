Avrupa'nın gözü Efe Akman'da

Galatasaray'ın 17 yaşındaki yetenekli ismi Efe Akman'ı Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan kulüplerin yetkililerin takibe aldığı ve bazı maçlarının da canlı izletildiği öğrenildi.



Akman, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.



Ayhan Akman'ın oğlu olan futbolcunun geleceği için teknik patron Okan Buruk'un yönetime sunacağı rapor belirleyici olacak.





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