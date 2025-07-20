Avrupa'da rekor transfer hazırlığı: Hugo Ekitike!

Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak istiyor.Sky'da yer alan habere göre, Liverpool ve Eintracht Frankfurt, Ekitike'nin transferi için anlaşma sağladı.Liverpool, Ekitike transferi için bonuslar dahil 95 milyon euro ödeyecek. Ekitike için sağlık kontrollerini planlamaya başlayan Liverpool, 23 yaşındaki futbolcu ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.Ekitike, transferin 95 milyon euro'ya bitmesi durumunda Eintracht Frankfurt'un en pahalı satışlarından biri olacak. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi Paris Saint-Germain'e 95 milyon euro bedelle göndermişti.Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Ekitike, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.