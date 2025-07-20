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Avrupa'da rekor transfer hazırlığı: Hugo Ekitike!

Liverpool, Hugo Ekitike transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslar dahil 95 milyon euro ödeyecek.

calendar 20 Temmuz 2025 12:36 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa'da rekor transfer hazırlığı: Hugo Ekitike!
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Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak istiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky'da yer alan habere göre, Liverpool ve Eintracht Frankfurt, Ekitike'nin transferi için anlaşma sağladı.

95 MİLYON EURO

Liverpool, Ekitike transferi için bonuslar dahil 95 milyon euro ödeyecek. Ekitike için sağlık kontrollerini planlamaya başlayan Liverpool, 23 yaşındaki futbolcu ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.

REKORU EGALE EDECEK


Ekitike, transferin 95 milyon euro'ya bitmesi durumunda Eintracht Frankfurt'un en pahalı satışlarından biri olacak. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi Paris Saint-Germain'e 95 milyon euro bedelle göndermişti.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Ekitike, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.

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