Avrupa'da 2021'e damga vuran 10 forvet

Avrupa'da performanslarıyla farkını gösteren yıldız golcüler, geçen yıla damga vurdu.Avrupa'da oynayan yıldız forvet oyuncuları milli takımda ya da liglerde gösterdikleri performansla geçen yıl adından söz ettirdi.Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih'in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski'yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti.Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor.Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 30 kez fileleri havalandıran Lewandowski, 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı.Polonyalı golcü, Bundesliga'da 4 kez üst üste gol kralı olan tek futbolcu konumunda.France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan "Altın Top" (Ballon d'Or) ödül töreninde ilk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Lewandowski oldu.Lewandowski, Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı.Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 113 golle "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" konumunda.Bu sezon ligde 20 maçta 16 golle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Salah, bu sezon Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 7 golle katkı sağladı.29 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 64 maçta 35 gole imza attı.Salah, Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla da 73 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.Portekizli 36 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde en üst düzey futbol liglerinde 800 gol barajını geçen tek oyuncu oldu.Kulüp takımlarında Ronaldo, 438 maç formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 313 maçta Manchester United forması ile 132 gol, 134 maçta oynadığı Juventus ile 101 gol, 31 maçta Sporting Lizbon formasıyla 5 gol attı.Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini 184 defa formasını giydiği milli takımda kaydetti. Ronaldo, bu 115 gol ile dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda.Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.Fransa Milli Takımı'na 5,5 yılın ardından geçen mayıs ayında yeniden çağrılan ve Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme yenileyen Benzema, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'nın şampiyon olmasında pay sahibi oldu.Finalde, Fransa'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta bir gol Benzema'dan geldi. Yarı finalde Belçika'yı 3-2 yendikleri maçta da Benzema 1 gole imza attı.Benzema, UEFA Avrupa Şampiyonası "EURO 2020"de de Fransa formasıyla 4 gol atma başarısı gösterdi.34 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezonun ilk yarısında 24 maçta 20 gol atarken geçen sezon ise 46 maçta 30 gol atmıştı.Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kazandı.2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi.34 yaşındaki Messi, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.Bu sezon sakatlığı nedeniyle PSG'de sadece 16 maçta oynayan ve 6 gol atma başarısı gösteren Messi, geçen sezon Barcelona'da 47 maçta 38 gole imza attı.Lille, 10 yıl sonra Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşırken, PSG'nin 3 yıllık serisine son verdi.Lille'de oynayan Burak Yılmaz, ligde son maçta bulduğu golle 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu olarak dikkati çekti.36 yaşındaki Burak Yılmaz ayrıca geçen sezon Lille'de takımın en golcü futbolcusu oldu.Tecrübeli futbolcu ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir Fransız kulübünde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını kırdı.Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 41 gol atan Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise attığı 10 gol ile gol kralı olmuştu.Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Norveçli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 19 gole imza attı.İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, İtalyan takımı Inter'de geçen sezon gösterdiği üst düzey performansla bu sezonun başında İngiliz kulübüne transfer olmuştu.Belçika Milli Takımı oyuncusu Lukaku, 2021'de UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa'ya 3-2 yenildikleri maçta 1 gol atma başarısı da göstermişti.Geçen sezon Inter formasıyla 44 maçta 30 gol atan Lukaku, bu sezon ise Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 7 gol attı.Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.Fransız forvet, 2020-21 sezonunda kariyerinin en fazla gol attığı sezonunu geçirdi. Mbappe, tüm kulvarlarda 47 maçta 42 gol atma başarısı gösterdi.23 yaşındaki Mbappe, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'nın şampiyon olmasında pay sahibi oldu.Finalde, Fransa'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta bir gol Mbappe'den geldi. Yarı finalde Belçika'yı 3-2 yendikleri maçta da Mbappe 1 gole imza attı.Mbappe, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 18 gole imza attı.Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, attığı 23 golle İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun gol kralı oldu.28 yaşındaki İngiliz oyuncu, 2020-2021 sezonu dışında 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında da Premier Lig'de gol krallığı yaşadı. Kane, böylece bu başarıyı 3. kez tekrarlamış oldu.Kane, geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta 33 gole imza attı.İngiliz golcü, bu sezon ise tüm kulvarlarda 25 maçta 11 gol kaydetti.