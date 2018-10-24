İlk maç Koraç Kupası'nd

Fenerbahçe'den Anadolu Efes'e büyük üstünlü

En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı

Avrupa Ligi'nde 32 maç oynand

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin 25 Ekim Perşembe günü karşı karşı gelmesiyle Avrupa arenasında erkeklerde Türk takımları 62. kez birbirlerine rakip olacak.Sinan Erdem Spor Salonu'nda 25 Ekim Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe derbisiyle Türk takımları Avrupa sahnesinde 62. kez birbirlerini yenmeye çalışacak.Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 23 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 61 kez birbirlerine rakip oldu.Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.Türk takımlarının birbirine Avrupa'da ilk kez rakip olduğu maç, 16 Ocak 1996 tarihinde oynandı. Rakibini deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.Fenerbahçe, 25 Ekim Perşembe günü 13. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 12 maçta sadece 2 defa kaybetti.İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk maçı, 16 Ocak 1996'da lacivert-beyazlılar kazanmıştı. Fenerbahçe, daha sonra rakibiyle Avrupa'da yaptığı 8 maçı da kazanmayı bildi. Rakibi karşısında Avrupa kupalarındaki 21 yıllık galibiyet hasretini THY Avrupa Ligi'nde 23 Mart 2017'de 80-77'lik galibiyetle dindiren Anadolu Efes, daha sonraki iki maçı da yitirdi.Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.Fenerbahçe, 26 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin bu 26 maçın 19'unu kazanmayı bildi.Fenerbahçe'yi 24 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 12'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 32 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.