Avcı'nın şifresi: 7. hafta!

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, ilk 7 maçının ardından takımını coşturuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avcı'nın şifresi: 7. hafta!
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23 Eylül 2022 09:22
Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.

Bordo-mavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 maçında inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde Fırtına koparıyor.

YENİ SERİ ZİRVEYİ MÜJDELER!

2020-21'nin 9. haftasında Trabzonspor'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı.

Bordo-mavililer ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi.

Teknik heyet bir kez daha yeni çıkış için hazırlıklarını yaparken, iyi bir serinin yeniden bordo-mavilileri liderlik koltuğuna oturtacağına inanılıyor.

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