Avcı'nın şifresi: 7. hafta!

YENİ SERİ ZİRVEYİ MÜJDELER!

Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.Bordo-mavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 maçında inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde Fırtına koparıyor.2020-21'nin 9. haftasında Trabzonspor'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı.Bordo-mavililer ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi.Teknik heyet bir kez daha yeni çıkış için hazırlıklarını yaparken, iyi bir serinin yeniden bordo-mavilileri liderlik koltuğuna oturtacağına inanılıyor.Kayseri(D)KasımpaşaBeşiktaş(D)SivassporKonyasporAnkaragücü(D)