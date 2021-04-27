Aurelien Chedjou: 'Burak Yılmaz çok zeki!'

Fransa'da gündemin 1 numaralı ismi olan ve Lyon maçındaki performansıyla haftanın yıldızı seçilen Burak Yılmaz hakkında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Aurelien Chedjou da konuştu.
Burak Yılmaz'ın başarısının sırrını açıklayan Chedjou, "Savunma arkasına sarkmayı çok iyi bilir. Savunmacıları uyutmak için kendini oyundan düşmüş gibi gösterir." dedi.
Türk yıldızın Lyon maçındaki performansına değinen Chedjou, "Lille'in attığı son golde Lyon hücum ederken kendini unutturdu. Çok zekiydi. Hile yaptı. Sanki oyunla ilgisi yokmuş gibiydi. Ancak, takım arkadaşları topu kazanınca bir anda oyuna döndü ve savunmacılar onun varlığına uyanana kadar golü attı bile." diyerek sözlerini noktaladı.
BURAK YILMAZ'A 9 PUAN
L'Equipe, 'Fransa'da Haftanın 11'inde' Burak Yılmaz'a yer verdi. Ve milli golcü, 9 puanla en yüksek puanı alan isim oldu.
Burak Yılmaz'ın başarısının sırrını açıklayan Chedjou, "Savunma arkasına sarkmayı çok iyi bilir. Savunmacıları uyutmak için kendini oyundan düşmüş gibi gösterir." dedi.
Türk yıldızın Lyon maçındaki performansına değinen Chedjou, "Lille'in attığı son golde Lyon hücum ederken kendini unutturdu. Çok zekiydi. Hile yaptı. Sanki oyunla ilgisi yokmuş gibiydi. Ancak, takım arkadaşları topu kazanınca bir anda oyuna döndü ve savunmacılar onun varlığına uyanana kadar golü attı bile." diyerek sözlerini noktaladı.
BURAK YILMAZ'A 9 PUAN
L'Equipe, 'Fransa'da Haftanın 11'inde' Burak Yılmaz'a yer verdi. Ve milli golcü, 9 puanla en yüksek puanı alan isim oldu.