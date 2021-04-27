Aurelien Chedjou: 'Burak Yılmaz çok zeki!'

BURAK YILMAZ'A 9 PUAN

Fransa'da gündemin 1 numaralı ismi olan ve Lyon maçındaki performansıyla haftanın yıldızı seçilen Burak Yılmaz hakkında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Aurelien Chedjou da konuştu.Burak Yılmaz'ın başarısının sırrını açıklayan Chedjou, "" dedi.Türk yıldızın Lyon maçındaki performansına değinen Chedjou, "." diyerek sözlerini noktaladı.L'Equipe, 'Fransa'da Haftanın 11'inde' Burak Yılmaz'a yer verdi. Ve milli golcü, 9 puanla en yüksek puanı alan isim oldu.