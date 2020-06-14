Aubameyang: 'Arsenal niye imzalamadığımı iyi biliyor'

Arsenal ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Pierre-Emerick Aubameyang, kulübüyle yaptığı transfer görüşmelerinde "ilerleme kaydedemediklerini" söyledi.



Arsenal'e hafif bir sitemde de bulunan Gabonlu golcü, "Arsenal'den sözleşme uzatmak için teklif gelmedi ancak birkaç aydır tabii ki bir temas var. Şu ana kadar neden yeni sözleşme imzalayamadığımızı onlar iyi biliyor. Anahtar onların elinde, bakalım ne olacak. Bu benim kariyerimde bir dönüm noktası ve açıkçası çok zor bir karar. Henüz hiçbir şeye karar vermedim, göreceğiz. Kariyerimin en önemli kararı olacak" dedi.



DEDEYE SÖZ; REAL MADRID



Son dönemde Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve adı birçok takımla anılan Pierre-Emerick Aubameyang, Real Madrid'e gitmenin ihtimaller arasında olduğunu söylemişti.



Yıldız golcü, "Ölmeden önce dedeme Real Madrid'e gideceğime dair söz vermiştim. Dedem Avila doğumluydu. Orası Madrid'e çok yakın. Real Madrid'e gitmek kolay olmayacak ama bunu aklımda tutuyorum." ifadelerini kullanmıştı.



2018 yılından beri Arsenal forması giyen Aubameyang, Topçulara 64 milyon avroluk bonservis bedeli ile transfer oldu. Bu sezon Arsenal forması ile 32 resmi maça çıkan Gabonlu forvet, bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



