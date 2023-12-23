Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken operasyonlarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetime sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...
Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden Attila Szalai, Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Almanya'da mutsuz olan Macar oyuncunun menajerinden sarı-lacivertli yönetime 'Szalai'yi getirebilirim' mesajı geldi.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği karara göre hareket edecek.
25 yaşındaki Szalai, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.
Macar futbolcunun, Hoffenheim ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı. Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol, Fenerbahçe ve Hoffenheim formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
2023 yılında ise 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu.
25 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden Attila Szalai, Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Almanya'da mutsuz olan Macar oyuncunun menajerinden sarı-lacivertli yönetime 'Szalai'yi getirebilirim' mesajı geldi.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği karara göre hareket edecek.
25 yaşındaki Szalai, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.
Macar futbolcunun, Hoffenheim ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı. Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol, Fenerbahçe ve Hoffenheim formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
2023 yılında ise 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu.
25 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...