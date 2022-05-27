Attamah: 'Yeterli olmadı'

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Joseph Attamah, kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası açıklamada bulundu.



Finali kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirten Attamah "İki takım da iyi oynadı. Bize de geldi maç, rakibe de gitti. Elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı" sözlerini kullandı.



Attamah Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 7 maçta 452 dakika forma giydi.





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