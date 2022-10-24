ATP turnuvalarında kazananlar belli oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvalarından Stockholm Açık, Avrupa Açık ile Napoli Kupası'nı kazanan sporcular belli oldu.



İsveç'te düzenlenen Stockholm Açık'ın tekler finalinde, dünya 27 numarası Norveçli Holger Rune, dünya sıralamasının 5. basamağında yer alan Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaştı.



Rune, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerindeki ikinci ATP turu zaferini yaşadı.



Belçika'nın Antwerp kentinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Açık turnuvası finalinde ise dünya 10 numarası Kanadalı Felix Auger-Aliassime, 36 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek iki hafta içinde kariyerindeki ikinci ATP Turu kupasına uzandı.



İtalya'da gerçekleştirilen Napoli Kupası'nın tekler finalinde de dünya 24 numarası İtalyan Lorenzo Musetti, vatandaşı dünya 16 numarası Matteo Berrettini'yi 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geçerek ATP Turu seviyesinde kariyerinin ikinci kupasını kaldırdı.





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