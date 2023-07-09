Atlı Okçulukta Doğu Grubu 1. Bölge Elemeleri sona erdi

Atlı Okçulukta Doğu Grubu 1. Bölge Elemeleri tamamlandı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramankazan Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen 3 gün süren organizasyona 10 ilden 167 sporcu katıldı.



Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda geleneksel kıyafetlerle sahaya çıkan yarışmacılar, zamana ve birbirlerine karşı mücadele etti.



Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Ödül törenine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile protokol üyeleri katıldı.



IŞIK: ''BU SENE BİR HAYLİ YOĞUN BİR KATILIM OLDU''



Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Fatih Işık, AA muhabirine, bu yılki müsabakalara katılımın geçen yıla oranla çok daha fazla olduğunu, bunun gelecek için kendilerini umutlandırdığını söyledi.



Yarışların üç gün boyunca yoğun geçtiğini kaydeden Işık, "Bu yarışmada sporcularımız at üzerinde ok atarak, geçmişte ecdadının savaş talimi olarak uygulamış olduğu eğitimi bugün burada yaşayıp, geleceğe aktarma adına sahnelediler. Bu sene bir hayli yoğun bir katılım oldu. Federasyonumuz kurulalı bir yıl olmasına rağmen birçok müsabaka düzenledik. Geçen seneye nazaran bu sene 2 katı katılımcı olması bizi bir hayli mutlu etti. Bu, geleneksel atlı sporlarımızın ileriye, geleceğe taşınması için bizlere umut veriyor." ifadelerini kullandı.







