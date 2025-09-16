Atletizmin altın çocuğu Duplantis için gökyüzünde sınır yok

- Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, üç kardeşi gibi evlerinin arka bahçesinde sırıkla atlama yaparak büyüdü
- Çıtayı her seferinde 1 santimetre yukarı çeken Duplantis, her rekor için dünya şampiyonalarında 100 bin, salon şampiyonaları ve Elmas Lig'de 50 bin dolar bonus kazanıyor
- Çıtayı her seferinde 1 santimetre yukarı çeken Duplantis, her rekor için dünya şampiyonalarında 100 bin, salon şampiyonaları ve Elmas Lig'de 50 bin dolar bonus kazanıyor
LONDRA (AA) - YUNUS KAYMAZ - Üst üste kırdığı rekorlarla sırıkla atlamada rekabete kapalı bir dominasyon kuran İsveçli atlet Armand Duplantis, spor tarihine adını altınharflerle yazdırdı.
Bir aile dostunun küçük yaşta kendisine İtalyanca'da dünya anlamına gelen "Mondo" lakabını taktığı Duplantis, kazandığı Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarının yanı sıra üst üste kırdığı rekorlarla atletizm dünyasında farklı bir yer edindi.
Pistteki rahatlığı, sempatik tavırları, güçlü tekniğiyle son 5 yıldır sırıkla atlamada bileği bükülmeyen Duplantis, 1999 yılında sporcu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak ABD'nin Louisiana eyaletinde dünyaya geldi.
Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, iki ağabeyi Andreas ve Antoine gibi evlerinin bahçesinde sırıkla atlama yaparak büyüdü. Ailedeki sırıkla atlama sevgisini domino etkisine benzeten en küçük kardeş Johanna da profesyonel olarak bu sporu yapıyor.
- Bubka ve Lavillenie dönemi 2020'de yerini Duplantis'e bıraktı
Ukraynalı efsane atlet Sergey Bubka, 17 rekorunun ilkini 1984 yılında 5,85 metre ile kırarken, Fransız Renaud
Lavillenie, 2014 yılında 6,16 metre ile 6 yıl sürecek kendi dönemini başlattı.
8 Şubat 2020'de sporseverler, yeni bir isimle tanıştı. Polonya'nın Torun kentinde piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,17 metrelik dünya rekoruyla kendisine ait dönemin açılışını yaptı.