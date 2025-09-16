16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Atletizmin altın çocuğu Duplantis için gökyüzünde sınır yok

Atletizmin altın çocuğu Duplantis için sınırlar gökyüzünün ötesinde.

Atletizmin altın çocuğu Duplantis için gökyüzünde sınır yok
- Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, üç kardeşi gibi evlerinin arka bahçesinde sırıkla atlama yaparak büyüdü
- Sergey Bubka ve Renaud Lavillenie gibi efsanelerin uzun yıllar süren hegemonyasına 2020'de 6,17 metrelik atlayışıyla son veren İsveçli atlet, 5 yılda 14 kez dünya rekoru kırdı
- Duplantis, İsveçli antrenör Jonas Anshelm'in girişimleri ve babasına milli takımda antrenörlük teklif edilmesiyle İsveç adına yarışmaya başladı
- Çıtayı her seferinde 1 santimetre yukarı çeken Duplantis, her rekor için dünya şampiyonalarında 100 bin, salon şampiyonaları ve Elmas Lig'de 50 bin dolar bonus kazanıyor
 
LONDRA (AA) - YUNUS KAYMAZ - Üst üste kırdığı rekorlarla sırıkla atlamada rekabete kapalı bir dominasyon kuran İsveçli atlet Armand Duplantis, spor tarihine adını altınharflerle yazdırdı.

Bir aile dostunun küçük yaşta kendisine İtalyanca'da dünya anlamına gelen "Mondo" lakabını taktığı Duplantis, kazandığı Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarının yanı sıra üst üste kırdığı rekorlarla atletizm dünyasında farklı bir yer edindi.

Pistteki rahatlığı, sempatik tavırları, güçlü tekniğiyle son 5 yıldır sırıkla atlamada bileği bükülmeyen Duplantis, 1999 yılında sporcu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak ABD'nin Louisiana eyaletinde dünyaya geldi.


Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, iki ağabeyi Andreas ve Antoine gibi evlerinin bahçesinde sırıkla atlama yaparak büyüdü. Ailedeki sırıkla atlama sevgisini domino etkisine benzeten en küçük kardeş Johanna da profesyonel olarak bu sporu yapıyor.

 

- Bubka ve Lavillenie dönemi 2020'de yerini Duplantis'e bıraktı

Ukraynalı efsane atlet Sergey Bubka, 17 rekorunun ilkini 1984 yılında 5,85 metre ile kırarken, Fransız Renaud 

Lavillenie, 2014 yılında 6,16 metre ile 6 yıl sürecek kendi dönemini başlattı.

8 Şubat 2020'de sporseverler, yeni bir isimle tanıştı. Polonya'nın Torun kentinde piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,17 metrelik dünya rekoruyla kendisine ait dönemin açılışını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
